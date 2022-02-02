Bir yılda 263 köpek sahiplendirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye 2021 yılında sokak hayvanlarına yönelik faaliyetleri kapsamında 263 köpeğin tedavilerini tamamlayarak sahiplendirmesini gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi 2021 yılında yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Düzce il genelinde bulunan sokak hayvanlarının bakımını ve rehabilitasyon çalışmalarını yapan ekipler bin 352 hayvanın kısırlaştırmasını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca sokak hayvanlarına yönelik 3 bin 436 hayvana tedavi uyguladı. Ayrıca 3 bin 163 hayvana parazit aşısı yaparken, bin 370 kuduz aşısı da hayvanlara uygulandı. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve rehabilitasyon merkezine getirilen ve sokaktan toplanan köpeklerin de son tedavilerini yapan ekipler 263 hayvanı sahiplendirerek yeni yuvalarına gönderdi.