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Bir yılda 14 bin 591 metre içme suyu hattı çekildi

Düzce Belediyesinin alt yapıdan sorumlu en önde gelen müdürlüklerinden olan ve vatandaşların sorunlarını gece gündüz demeden çözmek için çalışan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Müdürlük, 14 bin 591 metre içme suyu hattı çekerken 21 Bin 246 metre de kanalizasyon hattı çekti.

DÜZCE 06.01.2022, 12:29
Bir yılda 14 bin 591 metre içme suyu hattı çekildi

Düzce Belediyesinin alt yapıdan sorumlu en önde gelen müdürlüklerinden olan ve vatandaşların sorunlarını gece gündüz demeden çözmek için çalışan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Müdürlük, 14 bin 591 metre içme suyu hattı çekerken 21 Bin 246 metre de kanalizasyon hattı çekti.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2021 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Kentin dört bir yanında gece gündüz demeden vatandaşların memnuniyetini ön plana alan çalışma anlayışıyla faaliyet gösteren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında şehrin muhtelif noktalarında 9 Bin 317 adet kanal açma hizmeti gerçekleştirirken 5 Bin 937 adet de vidanjör hizmeti verdi.

İçme suyu hatları peyder pey yenileniyor

Şehrin uzun yıllardır değiştirilmeyen içme suyu hatlarını değiştirmek için kolları sıvayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İller Bankası ve DSİ ile birlikte iki ayrı proje ile ilin tüm içme suyu hatlarını yenileyecek. Projelerin hayata geçmesine kısa süre kala Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de belediye imkanlarıyla içme suyu hatlarını bir yıl içinde 14 bin 591 metre yeniledi. 7 bin 810 metre de içme suyu hatları revize edildi. Ekipler ayrıca 3 bin 439 adet parselde arıza ve 291 adet de ana hat arıza işlemlerini gerçekleştirerek sorunları kısa sürede çözdü.

Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında anında müdahale edildi

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için kanalizasyon arızalarına anında müdahale ediyor. Yapılan 1 yıllık çalışmalar çerçevesinde 21 Bin 246 metre kanalizasyon hattı ve 8 bin 623 metre yağmursuyu hattı yenilenirken ekipler, 52 adet kanalizasyon ana hattı arızasına ve 138 parsel arızasına müdahale etti. 341 adet de kanalizasyon parsel bağlama işlemi gerçekleştirildi. Su ve Kanalizasyon müdürlüğü, Bin 285 adet ızgara açma, temizleme ve yükseltme işlemi yaptı.

Düzcelilerin alt yapı sorunlarına anında müdahale ederek memnuniyetlerini artıran Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilemesinin ardından, su sorunu tarihe karışacak.

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