Bir mahalle daha parkına kavuşuyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından başlatılan her mahalleye çocuk parkı projesi kapsamında Çakırlar Mahallesi de parkına kavuştu.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde çocuk parkları oluşturmaya devam ediyor. Çakırlar Mahallesinde yaklaşık 4 dönüm üzerinde başlanan park çalışmaları kış şartlarına rağmen hızla ilerliyor. Yetişkinleri de unutmayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parka fitness aletlerini de yerleştirecek. Parkın içerisine kamelyalar ve mangal yapılması için bölümler hazırlanırken, etrafına da yürüyüş parkurları yapılacak.

Gençler spor yapabilecek

Düzce Belediyesi, aynı alana basketbol sahası da yapacak. Çocuk parkının karşısına futbol sahasının da tamamlanmasının ardından gençler mahalleden çıkmadan spor yapabilecek. Çakırlar Muhtarı Nurettin Yıldız, bölgeye voleybol sahası yapacaklarını da belirtti.

Parkın adı asırlık meşe ağacından

Çakırlar Mahalle Muhtarı Nurettin Yıldırım, çocuk parkının yapılacağı alanda 200 yıllık meşe ağacının olduğunu ve parkın adını da Çakırlar Meşe Parkı ve Mesire Alanı olarak Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ile belirlediklerini kaydetti. 200 yıllık olduğu belirtilen ağacın korumaya da alınacağı kaydedildi.