Bir kent bu gösteriye kilitlendi

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Düzce Gençlik Günleri’nin üçüncü gününde Jandarma Havacılık Başkanlığı’nın üzüm salkımı timi gösteri gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi.
DÜZCE 13.10.2022, 17:46
Düzce Gençlik Günleri’nin üçüncü gününde Jandarma Havacılık Başkanlığı’nın üzüm salkımı timi gösteri gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi.
Düzce Belediyesi tarafından organize edilen Düzce Gençlik Günleri’nin üçüncü gününde Jandarma Havacılık Başkanlığı gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Jandarma Dağ Komando timinin gerçekleştirdiği gösteriyi, Düzceliler ilgiyle izledi. Gösteri adeta nefes kesti. Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı’nın mehteran takımı da gösteri uçuşu öncesinde konser verdi.