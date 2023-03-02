Bir an olsun hasta olduklarını unuttular

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde tedavi gören çocuklara moral etkinliği yapıldı. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, çocuklarla sohbet etti balon ve pamuk şeker hediye etti

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde tedavi gören çocuklara moral etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hastane yönetimi ile birlikte çocuklarla yakından ilgilendi. Yılmaz’ın elinden balon ve pamuk şekeri alan çocuklar bir an an olsun hasta olduklarını unuttular.

Dr. Yılmaz, “DAtatürk Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde tedavi gören çocuklarımız ile moral etkinliğinde bir araya geldik. Çocuklarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gönlüne girmek ve onlarla bu zorlu süreçte neşe dolu bir gün geçirmek bizlere de de çok iyi geldi. İşimiz sağlık, gayretimiz yavrularımızın mutluluğu” dedi.