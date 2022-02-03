Binlerce çiçek toprakla buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir çok bahçe ve parkın güzelleştirilmesi için yoğun bir çaba sarf etti. Ekipler 2021 yılı içerisinde 443 bin adet çiçek dikerek dikkat çekti.

Düzce’de şehrin güzelleşmesi için 2021 yılı içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma gösterdi. D-100 Karayolu üzerinde bulunan refüjler, Kavşaklar, şehir içinde ki yol üzerindeki bahçeler, parklar, Millet Bahçesi, Anıtpark Meydanı, 15 Temmuz Parkı, Bahçeşehir bölgesinde bulunan tüm bahçeler dahil olmak üzere park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi. Ekipler 2021 yılı içerisinde şehrin güzelleşmesi için toplam 443 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirerek, dikkat çekti.