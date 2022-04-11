Bin çalışan ve aileleri iftarda bir araya geldi

Düzce’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından çorap fabrikası çalışanlarına ve ailelerine verdiği iftar yemeğinde bin çalışan ve aileleri bir araya geldi.

Delta Alfa Çorap Fabrikası birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun en üst seviyeye çıktığı Ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak için çalışanların ailelerini ve tedarikçileri düzenlenen iftar programında bir araya getirdi. Fabrika Genel Müdürü Volkan Özer’in ev sahipliği yaptığı iftar programına Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık, fabrika çalışanları, aileleri ve fabrikanın tedarikçi kuruluşları katıldı.

Kurulan oyun parkında davetlilerin çocukları doyasıya eğlendiler. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Akşam ezanının okunmasıyla dualar edilerek oruçlar açıldı.

İftar programı hakkında konuşan Delta Alfa Çorap Fabrikası Genel Müdürü Volkan Özer “Biz işçimizle, sendikamızla ve kentimizle varız. İftarımızı ve tuttuğumuz oruçlarımızı Allah kabul etsin” dedi.