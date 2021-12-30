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Bin 920 ağaç, 443 bin çiçek toprakla buluştu

Düzce Belediyesinin görünen yüzlerinden biri olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde yaptığı çalışmaları açıklayan rapor yayımladı. Rapora göre bir yıl içinde Bin 920 ağaç ve 443 bin mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi.

DÜZCE 30.12.2021, 16:51
Bin 920 ağaç, 443 bin çiçek toprakla buluştu

Düzce Belediyesinin görünen yüzlerinden biri olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde yaptığı çalışmaları açıklayan rapor yayımladı. Rapora göre bir yıl içinde Bin 920 ağaç ve 443 bin mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi.

Düzce’nin her mahallesinde her sokağında izi olan birimlerden biri olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2021 yılı içinde yüzlerce ağaç dikti, binlerce çiçekle Düzce’yi bezedi. Şehrin dört bir yanında her parkında 7’den 70’e bütün vatandaşlara hizmet eden çalışmalara imza atan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı boyunca yapmış olduğu çalışmaları raporlaştırdı. Düzce’nin çehresinin belediye eliyle güzelleştirilmesine katkısı olan müdürlük şehrin çeşitli bölgelerine Bin 920 ağaç dikimi gerçekleştirdi. Düzce genelinde kuruyan içi çürüyen ve tehlike arz eden 288 ağacı da vatandaşların can güvenliği nedeniyle kaldırmak zorunda kaldı. Ekipler, ayrıca yaklaşık 120 bin çalı dikimi ile refüjleri de güzelleştirerek düzenledi.

Her mevsime uygun ve dayanıklı çiçekler ile kenti bezeyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklar, refüjler ve yaya kaldırımları olmak üzere birçok noktaya 443 bin mevsimlik çiçek dikti. Müdürlük bu çiçeklerin sadece 14 Bin’i gül dikimi olarak değerlendirdi. 65 bin 950 metrekare toprak tesviyesi de park alanları, kavşak ve refüjlerde kullanıldı.

Parklar revize edildi

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle çocukların oyun oynayacağı ve yetişkinlerin de nefes alabildiği yerler olan parklarda da tamirat ve revizeler yaptı. Bu çerçevede 12 takım oyun grubunun montajı yapılırken 214 adet oyun grubunun da ekipman tamiri yapıldı. Ayrıca 13 takım fitness aletinin montajı yapıldığı da açıklandı. Vatandaşların park alanlarında rahatça vakit geçirmeleri için 179 adet bank montajı yaparken 84 bankın da tamiratını gerçekleştirdi. Ayrıca bu bölgelere 135 adet çöp kovası da yerleştirildi.

9 yeni park yapıldı, 4 park revize edildi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün önemsediği çalışmalardan biri olan park yapımlarını da aksatmayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2021 yılı içinde 9 yeni parkı mahallelere kazandırdı. Ekipler ayrıca 4 parkın da revizesini gerçekleştirdi. Öte yandan parklarda çocukların yaralanmaması için 2 bin 486 metrekare kauçuk döşeme yaptı.

Düzce genelinde 10 milyon 886 bin 157 metrekare çim biçerek Düzce’nin güzelleştirilmesini sağlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2021 yılında 2 Bin 89 dilekçeye de cevap verdi. Beyaz Masa, Cimer EBYS üzerinden gelen istek ve talepleri de cevap vererek vatandaşların memnuniyetini sağladı.

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