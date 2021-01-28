Bilsoft’tan KOBİ’lere tam destek

fatura, hızlı satış, personel takibi gibi işlemlerini gerçekleştirmede kullanabilecekleri ön muhasebe programını cari ve stok sınırı olmaksızın ömür boyu ücretsiz sunuyor.

KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları yazılımları yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla geliştirme misyonuyla 2005 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Bilsoft Yazılım, Türkiye genelinde 90 binin üzerinde KOBİ tarafından kullanılıyor. Muhasebe programları, muhasebe bilgisi olmadan rahatlıkla kullanılabilecek şekilde kullanıcı dostu olarak geliştirdiklerini ifade eden Bilsoft Yazılım Genel Müdür Ahmet Veli, hafta sonu ve resmi tatillerde dahil olmak üzere kullanıcıların ihtiyaç duyduğunda 7 gün 24 saat teknik destek hizmeti alabilmeleri ile rakipleri arasında öne çıktıklarını ifade etti. Bilsoft Yazılım ihtiyaçları doğrultusunda kullanıcılarına sadece firma içindeki bilgisayarlardan veya çevrimiçi olarak internetin olduğu her yerde bilgisayar, tablet ve cep telefonu üzerinden finansal verilerini yönetme ve gelir giderlerini takip etme imkanı sunuyor.