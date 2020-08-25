Bilsoft Yazılım’dan online teknik servis programı
DÜZCE’DE HİZMET VEREN BİLSOFT YAZILIM ŞİRKETİNİN GENEL MÜDÜRÜ AHMET VELİ, KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİ İLE TEKNİK SERVİS KONUSUNDA SIKINTI YAŞAYAN FİRMALAR İÇİN ONLİNE TEKNİK SERVİS PROGRAMI İLE DESTEK VEREBİLDİKLERİNİ BELİRTTİ
DÜZCE (İHA) – Düzce’de hizmet veren Bilsoft Yazılım şirketinin Genel Müdürü Ahmet Veli, korona virüs salgını nedeni ile teknik servis konusunda sıkıntı yaşayan firmalar için online teknik servis programı ile destek verebildiklerini belirtti.
Korona virüs salgını nedeniyle teknik servis konusunda sıkıntı yaşayan firmalar için Düzce’de hizmet veren Bilsoft Yazılım online olarak teknik servis programı ile vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Şirketin Genel Müdürü Ahmet Veli, firmaların ister cep telefonundan isterse bilgisayarlarından hızlı bir şekilde teknik servis programı ile hizmeti alabileceklerini belirtti. Veli, “ Teknik Servis hizmeti veren firmaların gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde geliştirilmiş, servis kayıtlarını ve opsiyonel olarak işletme muhasebenizi de tutabileceğiniz internet tabanlı bir programdır. Servis hizmeti veren firmaların en büyük ihtiyaçlarından biri, arızalı cihazın servise girişten itibaren takibidir. Bu program ile onarım, teslimat, iptal, fiyatlandırma, giriş vb. tüm durumların takibi sağlanır. Bilsoft Teknik Servis Programı ile bu evrelerin tümünü ister bilgisayarınızdan, ister cep telefonunuzdan hızlı bir şekilde yaparak zamandan tasarruf eder ve iş yükünüzü de hafifletirsiniz. Bilsoft Teknik Servis Programı gelişmiş servis giriş işlemi ile arızalı cihaza dair, cari, marka, model, seri numarası, işlem yapan personel, garanti, şikayet, kişiselleştirilebilir kontrol durumları ve benzeri bir çok özellikle servis girişini gerçekleştirebilirsiniz” dedi.
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