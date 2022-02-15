Bilsoft, Turkcell ile e-fatura dünyasında buluştu

Bilsoft Pazarlama Müdürü Ferhat Sağlam, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) ticari yazılım programı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduklarını, işletmelere daha kapsamlı çözümler sunmak için Turkcell E-Şirket ile çözüm ortaklığında anlaştıklarını bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, tarafından yeni yayınlanan kararla artık küçük işletmelerin de e-faturaya geçişi zorunlu hale geldi. Özellikle, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) ticari yazılım programı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Bilsoft Yazılım, işletmelere daha kapsamlı çözümler sunmak için Turkcell E-Şirket ile çözüm ortaklığında anlaştı.

KOBİ’lere yönelik sunduğu e-dönüşüm (e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye) çözümlerini daha da kapsamlı hale getirmek için Turkcell ile anlaştıklarını belirten Bilsoft Pazarlama Müdürü Ferhat Sağlam yeni yılda küçük işletmelerin de e-faturaya zorunlu geçiş yapacaklarını ve bu işletmelere daha kapsamlı çözüm sunmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Sağlam, “KOBİ’lerin e-fatura kullanma zorunlulukları 2022 mali yılında fatura kesme limitlerinin aşağıya çekilmesiyle yeniden belirlenirken bu limitler 2023 itibari ile daha da alt seviyeleri görecek. Şu an Türkiye’de ortalama 3.4 milyon KOBİ var ve bunların sadece 400 Bini e-dönüşümünü gerçekleştirmiş diye biliyoruz. Bu sayı bu yıl neredeyse ikiye katlanacak ve seneye daha da hızlı bir dönüşüm olacağını öngörüyoruz. Artan taleplere sorunsuz cevap verebilmek adına Bilsoft Yazılım olarak önemli işbirlikleri ile e-fatura alt yapımızı daha da güçlendirdiğimize inanıyorum. Bu konuda, Türkiye’nin en önemli markalarından birisi olan Turkcell ile işbirliği yapmanın küçük işletmelere sunduğumuz çözümleri daha kapsamlı hale getirmemize olanak sağlamaktadır. Anlaşma sürecinden sonra sistem entegrasyonlarımızı tamamlayarak Bilsoft kullanıcılarına kaliteli bir hizmet daha sunabildiğimiz için gerçekten gurur duyuyoruz,” dedi.

Ön muhasebe sistemlerini her ay binlerce yeni kullanıcıyla buluşturduklarını aktaran Sağlam, KOBİ’lerin operasyonlarını daha kaliteli ve rahat yönetebilmeleri için sürekli AR-GE çalışmalarında olduklarını ve Turkcell gibi güçlü firmalarla iş ortaklıkları gerçekleştirdiklerinin altını çizerek yapılan yeni anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.

Bilsoft Yazılım, 2005 yılından beri 100 bin üzerinde kullanıcısına ön muhasebe, üretim takip sistemi, stok yönetimi, e-ticaret ve e-fatura gibi ticari yazılımlarla hizmet vermekte. İnsan kaynağı tamamen yerli olan firma yurtdışında da binlerce kullanıcıya ulaşıyor.