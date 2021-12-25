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Bilsoft artan işletme maliyetlerine çözüm sunuyor

Bilsoft Mali İşler Müdürü Uğur Şahin, dijital devrimi kaçırmamak gerektiğini belirterek “Firmaların da bu treni kaçırmaması ve tüm ticari işletmelerin var gücüyle devrime entegre olması lazım ki üretim kapasitemiz artsın, maliyetlerimiz daima düşsün” dedi.

DÜZCE 25.12.2021, 12:20
Bilsoft artan işletme maliyetlerine çözüm sunuyor

Bilsoft Mali İşler Müdürü Uğur Şahin, dijital devrimi kaçırmamak gerektiğini belirterek “Firmaların da bu treni kaçırmaması ve tüm ticari işletmelerin var gücüyle devrime entegre olması lazım ki üretim kapasitemiz artsın, maliyetlerimiz daima düşsün” dedi.

Asgari ücretteki artışla KOBİ’lerin iş gören maliyetleri önemli bir artış gösterdi. KOBİ’lere ön muhasebe ile gelir gider yönetimi ve e-Fatura çözümleri gibi ticari yazılım programları sunan Bilsoft Mali İşler Müdürü Uğur Şahin, işletme maliyetlerinin her geçen gün arttığı bu dönemde, gelir gider yönetiminin öneminin daha da arttığını belirtti.

Şahin, “Sürekli dijitalleşen dünyamızda zamanın hızla daraldığını ve otomasyona giren şirketlerin verimliliği artırarak aslında maliyette yüksek tasarruf sağladığını görüyoruz. Devlet politikalarında da bu ön görü ile e-fatura kesim limitlerini kademeli olarak aşağıya çekme çalışmasının asıl amacının daha çok KOBİ’yi dijitalleştirmek olduğunu düşünüyorum. Endüstri Devrimini geriden takip etmenin maliyetlerinin yükünü sanırım hala çekmekteyiz. Fakat dijital devrimi kaçırmamak gerekir. İnternetin evrensel olması ve her zaman elimizin altında bulunması aslında bizlere büyük avantaj sağlıyor. Bu nimetlerden yararlanarak firmaların da bu treni kaçırmaması ve tüm ticari işletmelerin var gücüyle devrime entegre olması lazım ki üretim kapasitemiz artsın, maliyetlerimiz daima düşsün” diye aktardı.

Firmaların maliyetlerini düşürebilmenin ve finansal verimliliği artırmanın en önemli yollarından birinin etkin gelir-gider yönetiminin olduğunu, ay sonunu bugünden görmenin verdiği güven ile daha sağlam adımların atılacağının kaçınılmaz olduğunu ve bu sebeple otomasyonun en iyi yönetim şekli olduğunun altını çizen Şahin geliştirilen ticari sistemlerin önemine vurgu yaptı.

Şahin konuşmasını, “Son zamanlarda her yerde KOBİ’lerin dijital girişimciliği gibi kavramlar görüyoruz fakat hala 3 milyon 300 Bin KOBİ’den sadece 300 Bini e-dönüşüme geçmiştir. Tasarruf için bu tabloyu dramatik bir şekilde alt üst etmemiz gerekmektedir. Bu da, ön muhasebe yönetimi gibi firmalar için özel yazılmış sistemlere adapte olarak gerçekleşecektir. Bu yüzden tüm KOBİ’leri otomasyona davet ediyoruz. Bizler bu çağrıları internetin henüz daha yeni yaygın olduğu zamanlar olan 2005’ten beri yapıyoruz. Bilsoft 100 Binden fazla kullanıcısına yıllardır gelir-gider takibi, stok-risk yönetebiliriz” diye sonlandırdı.

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