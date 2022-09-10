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BİLSEM Öğrencileri yarışmada dereceye girdi
DÜZCE (İHA) – Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen liseler arası "Patent ve Faydalı Model" yarışmasında Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri dereceye girdi.
DÜZCE 10.09.2022, 11:55
DÜZCE (İHA) – Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen liseler arası "Patent ve Faydalı Model" yarışmasında Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri dereceye girdi.
Düzce Bilim ve Sanat Merkezi, hem il genelinde hem de ülke genelinde başarılı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen liseler arası Patent ve Faydalı model yarışmasına katılan Şevval Taş ve Fatih Nartkan Dengin yarışmada derece elde etti. Derece alan öğrenciler ve kurum yöneticileri Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Vali Atay’da katılımcılara teşekkür ve başarı belgesi teslim etti.
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|5
|13
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|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
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|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
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|5
|10
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|5
|10
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|5
|6
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|5
|6
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|3
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|5
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|P
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|4
|10
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|5
|10
|3. Bandırmaspor
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|6
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|3
|6
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|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
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|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Valencia
|4
|6
|12. Mallorca
|4
|5
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|5
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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