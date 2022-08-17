BİLSEM ilki başardı, 2 başvuru ile ödül aldı

Düzce Bilim Sanat Merkezi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen patent ve faydalı model yarışmasında iki başvuruyla finale kalan tek kurum oldu. Finalde ise ise başvurusu da ödüle layık görüldü.

Yaptığı birçok faydalı model ve buluş ile dikkatleri üzerine çeken Düzce Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), Türkiye Patent ve Marka Kurumunun düzenlediği 1. Ulusal Liselerarası Patent ve Faydalı Buluş Yarışmasına iki buluş ile başvuru yaptı. Türkiye genelinde bin 35 patent başvurusunun yarıştığı yarışmada 30 buluş ise finallerde yarışmaya hak kazandı. Ankara’da Türk Patent ve marka Kurumunda 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı finallerde ise bir ilk yaşandı. İlk defa bir kurumun iki buluşu finallerde yarışmaya hak kazanırken BİLSEM öğrencileri Şevval Taş ile Nartkan Dengin’in buluşları yarışmada 4.’lük ve mansiyon ödüllerini kazandı.

Danışmanlığını BİLSEM öğretmeni Adem Akkuş’un yaptığı buluşların ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Özer ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın elinden alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. BİLSEM Müdürü Kenan Göktepe ise yaptıklarını buluşlar ise ödül almaya hak kazanan öğrencilerine ve danışman öğretmen Adem Akkuş’a teşekkür etti.