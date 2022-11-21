Bilişim sektörünün başarılı temsilcileri DevFest’te öğrencilerle buluştu

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “DevFest” adlı programda, bilişim sektörünün başarılı temsilcileri Düzce Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, pandemi sürecinin etkisiyle bilişimin, hayatın vazgeçilmezi haline geldiğini belirterek bu dönemin diğer birçok sektörü olumsuz etkilediğini, bilişim, e yazılım sektörünü ise daha da büyüttüğünü ifade etti. Uzaktan çalışmanın, kültürel bir dönüşümle birlikte, klasik mesleklerin dışında yeni meslek gruplarını ortaya çıkardığını, günümüzde birlikte çalışmanın çok önemli hale geldiğini, bu yüzden Mühendislik Fakültesi’nin birçok programı arasında uygulanan çift anadal ve yandal eğitimlerinin öğrencilerin disiplinler arası çalışmayı öğrenmeleri açısından büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Prof. Dr. Resul Kara, programda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Programın ilk konuşmacısı Google Developer Relations Coordinator Beyza Sunay Güler, Google toplulukları hakkında bilgiler verdi. Takım arkadaşlığının önemini vurgulayan Güler, iletişim, eğitim ve topluluk bilinci hakkında değerlendirmelerde bulunarak Google teknolojileri ile ilgilenen kişileri bir araya getiren ekipler oluşturduklarını ifade etti.

Programın diğer konuşmacısı Kale İleri Teknolojileri SOC Manager Anıl Yelken, Phyton programlama ile siber güvenlik hakkında bilgi ve görüşlerini paylaştı. Siber güvenlik uzmanı olmak isteyen gençlere bilgi ve deneyimlerini aktaran Anıl Yelken, siber tehditlere karşı koruma yöntemleriyle ilgili örnekler verdi. Programın bir diğer konuşmacısı Tech Lead Bestcloudfor.me Engin Can Höke, yazılımın artık hayatın bir parçası olduğunu vurgulayarak, BT operasyonları için Bulut, DevOps, SysOps ve otomasyon programlarından bahsetti.

GDSC Facilitator Rümeysa Kara ise yapay zeka ve derin öğrenme konusundaki tarihsel süreçten söz ederek proje ve deneyimlerini anlattı.

Programın diğer davetli konuşmacısı WTM Ambassador Rüveyda Hilal Akçınar, Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri mezunu olduğunu belirterek sözlerine başladı. Statik ve dinamik web siteleri üzerinde duran Akçınar, Google Geliştirme Öğrenci Kulüpleri’nin (GDSC Düzce) gençler için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Programın son konuşmacısı Flutter Developer İnne Ümit Duran ise flutter programının hızlı gelişimi ve örnek projeleriyle geleceğin önemli programlama dillerinden biri olacağını dile getirerek mobil programlama konusundaki deneyimlerini paylaştı.

DevFest programı, sektörel bilgi ve tecrübeleri gençlerle buluşturarak bilişim alanıyla ilgilenenlerin farklı bakış açıları kazanmalarına olanak sağladı.