Bilim Sanat Merkezi’nin 108 projesi patent aldı

Birçok başarılı buluş geliştiren Düzce Bilim Sanat Merkezi, 125 ürünün tescil ve patenti için başvurusunu yaptı, 108 proje onaylanarak patent tescili aldı.

Geliştirdiği projeler ile insanların hayatlarına dokunan Düzce Bilim Sanat Merkezi, 125 ürünün tescil ve patenti için başvuru yapmıştı. 125 projenin içerisinden 108 proje onaylanarak patent tescili aldı. Merkezde öğrencilerin hem öğrendiğini hem de yaptıkları çalışmaları ürüne dönüştürdüğünü ifade eden Bilim Sanat Merkezi Müdürü Kenan Göktepe, "Üretilen ve ürüne dönüşen projelerin tescillenmesi gerekiyor. Bu nedenle yaptığımız çalışmaların tamamının eğer daha önce yapılmamış çalışmalar ise Türk Patent Kurumuna dosyalarını hazırlayarak başvuruda bulunuyoruz. Gerekli inceleme ve araştırmalar yapıldıktan sonra ürünlerimizin patent tescilleri onaylanarak bizlere geliyor. Bunu yapmaktaki maksadımız ürün sahiplerinin haklarını korumak hem de kurumumuza ait patent çalışmalarını önemsiyoruz" dedi.

"Mütevazi olmaya gerek yok"

Yaptıkları çalışmalarının patentini almanın önemine değinen Göktepe, "Bu konuda mütevazi olmaya gerek yok. Yaptığımız bütün çalışmaları patentleştirmek bizim için önceliktir. Hem öğrencilerimizin CV’lerin de olmasını hem de üretilebilir boyutta katma değer oluşturmasını önemsiyoruz. Şu ana kadar tasarım tescillerimiz ile birlikte toplam 125 tane ürün için belge başvurusunda bulunduk. 108 ürünümüz tescillendi. Öğrencilerimize de belgeler ulaştırıldı" diye konuştu.

"Adem Akkuş hocamız bizim için şans oldu"

Bir ürünün ortaya çıkmasının zorlu bir süreç olduğunu kaydeden Kenan Göktepe, "Merkezimizin öğretmeni Adem Akkuş hem bakanlığımız hem de merkezimiz adına bu süreçleri takip ediyor. Bu da büyük bir şans. Patent enstitüsü tarafından ürünün kabul edilebilir dosyasını hazırlanmasından, AR-GE çalışmalarına kadar süreci çok yakından takip ediyor. Gönderdiğimiz dosyaların hepsi de tescillenerek geliyor" ifadelerini kullandı.