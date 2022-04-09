Bilim Sanat Merkezi dayanışması görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve Bilim Sanat Merkezi yöneticileri İstanbul Kartal Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret ederek merkezler arası dayanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Düzce’de öğrencilerin hazırladıkları projelere destek veren Bilim ve Sanat Merkezi’nin faaliyetleri devam ediyor. Milli Eğitim Müdür Tamer Kırbaç, faaliyetlerin daha farklı kurumlarca tanınması ve duyurulması ile ilgili olarak İstanbul Kartal’da bulunan Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret etti. Düzce BİLSEM yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, merkez gezildi ve incelemelerde bulunuldu. İki merkezin dayanışmalar içerisinde farklı etkinlikler yapması planlandı.