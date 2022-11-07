Bilim karavanında deney yaptılar

DÜZCE (İHA) – Bilim ve Fen Topluluğu öğrencilerinin başlattığı Bilim Karavanı Projesi çerçevesinde öğrenciler Saçmalıpınar ilkokulunu ziyaret ederek, etkinlik gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi Bilim ve Fen Topluluğu ve Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Bilim Karavanı Projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde topluluk üyeleri öğrenciler köy okullarına giderek okullarda çeşitli konularda deney yaparak öğrencilere gösterecek. Bu çerçevede Bilim Karavanı Saçmalıpınar köy okulunu ziyaret etti. Burada üniversite öğrencileri gerekli önlemleri alarak ilkokul öğrencilerine çeşitli deneyler yaparak gösteriler gerçekleştirdi.