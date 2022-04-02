Bilgisayarlı kalıp tasarımı kazandırıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tekstil ürünleri üretim, perakende ve toptan satış üyeleri, Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek bilgisayarlı kalıp tasarım programı ve okulda devam eden eğitim programları hakkında değerlendirmelerde bulundurlar.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu arasında yapılan protokol dahilinde oda üyelerinden Realkom Firması tekstil sektörünün en önemli tasarım programlarından olan bilgisayarlı kalıp tasarım programını okula kazandırdı. Program ile Düzce TSO’nun proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine eğitimler verilecek ve eğiticilerin eğitimi programı şeklinde devam edecek. Ayrıca çalışma il genelinde program ile örtüşen tüm meslek liselerine yaygınlaştırılacak.

Eğitim sürecinin koordinasyonu ve eğitimde kullanılan sarf malzemeler Realkom Firması tarafından karşılanarak, tekstil ve sanayi kuruluşlarıyla iş birliği yapılacak.

Eğitim faaliyetlerine ve okula yapmış oldukları katkılardan dolayı Realkom Tekstil Fabrika Müdürü Mutlu Kayan’a teşekkür plaketi verildi.