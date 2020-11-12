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Bilgilendirme toplantıları devam ediyor
DÜZCE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, DEMİRCİÖNÜ TABİATI KORUMA ALANI’NDA KAYNAK DEĞERLERİ ÜZERİNDE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.
DÜZCE 12.11.2020, 13:51
DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Demirciönü Tabiatı Koruma Alanı’nda Kaynak değerleri üzerinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Haldun Müderrisoğlu, öğretim üyeleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ile teknik personelin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda şube müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Demirciönü Tabiatı Koruma alanı, kaynak değerleri, envanter araştırma ve izleme programının geliştirilmesi, yapılan protokol ve şartname ile Düzce Üniversite tarafından yürütülen çalışmalar görüşüldü.