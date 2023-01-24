Bilgi yarışması finalleri gerçekleşti

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Kim Birli Gençler arası bilgi yarışması lise kategorisi il finalleri yapıldı. En bilgili ‘Kupa dediğin boş bir kase’ takımı Düzce’yi Karadeniz bölge finallerinde temsil edecek.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda Kim Bilir adlı Gençler arası bilgi yarışması lise kategorisi finalleri yapıldı. Bir çok takımın katıldığı yarışmada il finalleri tamamlandı. En çok puanı alarak Düzce’yi Karadeniz bölge finallerinde temsil edecek takım ise ‘Kupa dediğin boş bir kase’ takımı elde etti. Karadeniz bölge finallerine gidecek olan takımın ödülleri İl müdürlüğü personelleri tarafından verildi.