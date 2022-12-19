Bileklerini yarıştırdılar

Düzce’de okul sporları gençler, yıldızlar ve küçükler bilek güreşi müsabakalarına 120 sporcu bileğini yarıştırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporları gençler, yıldızlar ve küçükler bilek güreşi il müsabakaları yapıldı.

Düzce Gençlik Merkezi’nde yapılan müsabakalara 120 dereye girmek için yarıştı. Gençler, yıldızlar ve küçükler olmak üzere yarışmaya katılan tüm sporcular ödül aldı.