Bıçak altına yatmadan güzelleşme mümkün

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Özlü, 2019 yılında yapılan bir araştırmada tüm estetik işlemlerin yüzde 92’sinin kadınlar, yüzde 8’inin de erkekler tarafından yaptırıldığını ifade etti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ocak ayı konferans serisi kapsamında Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Özlü, “Ameliyatsız Estetik Uygulamalar ve Cilt Gençleştirme Yöntemleri” başlıklı konferansta önemli bilgiler paylaştı. Tıp Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, öğretim üyeleri, idari personeller ve öğrenciler katılım gösterdi.

“Erkeklerde estetik yaptırıyor”

Güzelliğin bilimsel olarak var olan ancak ölçüsü olmayan bir kavram olduğunu dile getiren Doç. Dr. Emin Özlü, insanoğlunun tarih boyunca bedenini güzelleştirmek için çareler aradığına dikkat çekti. Günümüzde estetik uygulamaların minimal-non invaziv ve invaziv uygulamalar (Cerrahi işlem gerektirmeyen uygulamalar) olarak sınıflandırıldığını belirten Doç. Dr. Özlü, özellikle 2000 yılından sonra minimal-non invaziv uygulamaların giderek yaygınlaşmaya başladığını ifade etti. Amerika’da yapılan bir araştırmayı baz alarak sunumuna devam eden Doç. Dr. Özlü, 2019 yılında en sık uygulanan noninvaziv estetik işlemlerinin başında botoks ve dolgu geldiğini dile getirdi. Estetik uygulamaları sadece kadınların değil erkeklerin de yaptırdığına dikkat çeken Özlü, 2019 yılında Amerika’da yapılan araştırmada tüm estetik işlemlerin yüzde 92’sinin kadınlar, yüzde 8’inin de erkekler tarafından yaptırıldığını ifade etti.

“Merdiven altı yerlerde uygulama yaptırılmamalı”

Botoks, dolgu, PRP, Mezoterapi ve lazer işlemleri hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Özlü, uygulama bölgeleri, avantajları ve komplikasyonlarını örnekler üzerinde paylaştı. Ameliyatsız estetik uygulamalarının tıp alanında en hızlı ilerleyen ve gelişen alanlardan birisi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özlü, her geçen gün yeni teknolojiler, yöntemler ve endikasyonların karşılarına çıktığını dile getirdi. Kişiye özel, bireyselleştirilmiş kombine tedavi yöntemleri ile oldukça tatmin edici sonuç almanın mümkün olduğunu belirten Doç. Dr. Özlü, “Bu uygulamalar hem fiziksel görünüm, hem de psikolojik sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlamaktadır. Ancak dikkatli ve tecrübeli hekimler tarafından yapılmalıdır. Merdiven altı yerlerden uzak durulmalıdır” diye konuştu.

Konferans sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Doç. Dr. Özlü’ye, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından plaket takdim edildi.