Biberiye hasadı başladı

Düzce Belediyesi Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi’nde dikimi yapılan tıbbi aromatik bitkilerden biberiyenin ilk ürün hasadı yapılmaya başladı. Biberiye bitkisinin de yağı çıkarılacağı belirtildi.

Düzce Belediyesi ve birçok iştirakçinin katılımıyla kurulan Tarım Akademisinde başlatılan tıbbi aromatik bitkilerin hasatları yapılarak ürünlerin yağı, çayı ve baharatları satışa sunuluyor. Kekik ve adaçayı hasatlarının ardından Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, biberiye bitkisinin de hasadına başladı. Biberiye bitkisinin de yağı çıkarılacak ve satışa sunulacak.

Tarım Akademisi arazisi üzerinde ekilen tıbbı aromatik bitkilerden elde edilen yağ, baharat ve bitki çayları, Beltur A.Ş. tarafından hem satış noktalarında hem de yeni açılan online mağaza üzerinden tüm dünyada satışa sunulacak.