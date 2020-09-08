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Beyköy Belediyesi alt yapı çalışmalarının yüzde 80 tamamladı
DÜZCE’NİN BEYKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ EKİPLERİ BELDEDE ALT YAPI ÇALIŞMALARININ YÜZDE 80’İN TAMAMLARKEN KOT FARKINDAN KALAN YERLERİNDE ÇALIŞMASINA BAŞLADI.
DÜZCE 08.09.2020, 16:41
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DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Beyköy Belediyesi Fen İşleri ekipleri beldede alt yapı çalışmalarının yüzde 80’in tamamlarken kot farkından kalan yerlerinde çalışmasına başladı.
Beyköy Belediyesi alt yapı çalışmalarında sona geldi. Fen işleri ekipleri tarafından belde genelinde yüzde 80’i tamamlanan kanalizasyon alt yapısının zemin kot farkından dolayı tamamlanamayan alanlarda çalışma yapılıyor.
Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, “Kanalizasyon alt yapısı bulunmayan sokak bırakmayacağız. Bu kapsamda İstiklal Mahallesi 610.sokak tamamlanmış olup Yeni Mahalle 112.Sokak ve Beytepe Mahallesi 507. sokak çalışmalarımız’ da en kısa sürede tamamlanacaktır” dedi.
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