Beyköy Belediyesi alt yapı çalışmalarının yüzde 80 tamamladı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Beyköy Belediyesi Fen İşleri ekipleri beldede alt yapı çalışmalarının yüzde 80’in tamamlarken kot farkından kalan yerlerinde çalışmasına başladı.

Beyköy Belediyesi alt yapı çalışmalarında sona geldi. Fen işleri ekipleri tarafından belde genelinde yüzde 80’i tamamlanan kanalizasyon alt yapısının zemin kot farkından dolayı tamamlanamayan alanlarda çalışma yapılıyor.

Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, “Kanalizasyon alt yapısı bulunmayan sokak bırakmayacağız. Bu kapsamda İstiklal Mahallesi 610.sokak tamamlanmış olup Yeni Mahalle 112.Sokak ve Beytepe Mahallesi 507. sokak çalışmalarımız’ da en kısa sürede tamamlanacaktır” dedi.