Beyciler TOKİ konutlarının kurası çekildi

DÜZCE (İHA) – Toplu konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye genelinde hayata geçirdiği çok sayıda sosyal konut projesi ile orta ve dar gelirli 100 binlerce aileyi ev sahibi yapıyor. Bu kapsamda Beyciler Mahallesi’nde yapılacak olan konutlar için kura çekimi yapıldı.

TOKİ her yıl 100 bin üzerinde sosyal konut inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ Düzce Beyciler toplu konutlarında hak sahipliği belirleme kura çekilişi yaparak tamamlanmış oldu. Bu kapsamda 2+1 ve 3+1 konutların yer aldığı Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Düzce Beyciler TOKİ konutları kura çekilişi düzenlendi. TOKİ Düzce Beyciler konut projesinde yer alan 309 adet ev için konut hak sahipliği belirleme kura çekilişi noter huzurunda, internet üzerinden online olarak gerçekleştirildi. Böylece başvuruları geçerli olan toplamda 294 ailenin daha ev sahibi olması için kura yöntemiyle hak sahiplerinin yeni evleri belirlenmiş oldu.

213 adet 2+1 konut için başvuru sayısı 208 olurken, 96 adet 3+1 konut için başvuru sayısı ise 86 kişi olarak açıklanan TOKİ Düzce Beyciler kura çekilişi sonuçları isim listeleri belli oldu.