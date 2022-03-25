Beyciler TOKİ konutlarının kurası çekildi

DÜZCE (İHA) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Beyciler Mahallesi’nde yapılan konutların kurası çekildi. 3 bin 890 kişinin başvurduğu kurada 101 kişi ev sahibi oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Düzce’nin Beyciler Mahallesi’nde 309 konutlu 8 dükkanlı yeni site yapımı çalışmalarını bir yandan sürdürürken, bir yandan da hak sahiplerini belirlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara’da gerçekleştirilen kura noter huzurunda gerçekleştirildi. Bin 609 kişinin başvurduğu 2+1 konutlarda 81 kişi asil olarak seçildi. Ayrıca 40 adette yedek talihli seçildi. 3+1 konutlar için başvuran kişi sayısı ise 2 bin 281 kişi oldu. Bu kişiler arasında Ankara 15. Noteri tarafından yapılan kurada 20 asil talihli belirlenirken 10 adette yedek talihli belirlendi.