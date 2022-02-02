Beyciler konağının mobilyaları yerleştirildi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün, ihtiyaç duyulan mahallelere yapılması yönünde talimat verdiği mahalle konaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Beyciler Mahallesinde bulunan konağın dış tadilatında sona yaklaşılırken, iç dekorasyonu da tamamlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ve bağışçıların destekleriyle yapılan Mahalle konakları projesi hızla ilerliyor. Gençlerin ve kadınların eğitim alabilmelerine imkân sağlayacak aynı zamanda mahalle sakinlerinin serbest zaman geçirebilmelerinin de önünü açacak olan mahalle konaklarının hizmete alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çavuşlar ve Çamköy ile birlikte hayata geçirilmesi adına geçtiğimiz yılın Ağustos ayında bağışçılarla imzalanan protokolün ardından Beyciler Mahallesinde başlanan mahalle konağının yapım çalışmasında sona rötuşlara gelindi. İlk olarak dış cephe tadilatı gerçekleştirilen ardından çatısının onarımı tamamlanan konağın iç tadilatıyla eş zamanlı olarak mobilyaları da yerleştirilmeye başlandı.

“Diğer mahallelerimizi de konaklarla buluşturacağız”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Beyciler mahalle konağının bitme aşamasına geldiğini ve hizmet vermek için gün saydığını dile getirerek, “Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Dış cephe ve çatı tadilatını tamamladığımız mahalle konağımızda iç dekorasyonu da tamamlamak üzereyiz. Beyciler sakinlerinin keyifli vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri yeni bir mekanları daha oldu. Aynı şekilde Çavuşlar, Çamköy ve son olarak gündeme aldığımız Ağa Mahallelerimizde de konaklarımız ilerleyen dönemde vatandaşlarımıza nezih bir ortamda hizmet verecek şekilde düzenlenecek. Bu anlamda bizlerin yanında olan sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların destekleriyle kısa sürede ihtiyaç duyulan diğer mahallelerimizi de konaklarla buluşturacağız” dedi.