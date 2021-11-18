Beyaz önlükleriyle hekimlik mesleğine ilk adımlarını attı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Önlük Giydirme Töreni” ile Tıp Fakültesi dönem 2 öğrencileri, hekimlik mesleğine adım atmanın heyecanını yaşadı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, pandemi nedeniyle geçen yıl düzenleyemedikleri töreni bu yıl gerçekleştirdiklerini ifade ederek öğrencilerin Tıp Fakültesini tercih ederek doğru bir karar verdiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin köklü bir fakülte olduğunu belirterek kuruluşunun 30. yılında başarılarıyla dikkat çeken Fakültede; 120 öğretim üyesi, 200 araştırma görevlisi, 7 laboratuvar, 25 derslik, 500 kişi kapasiteli konferans salonu bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, ayrı bir sağlık kampüsü ve 320 yataklı hastane ile Tıp Fakültesi’nde öğrencilere nitelikli eğitim verildiğinin altını çizdi.

Kuruluşundan günümüze Tıp Fakültesi’ne katkı sağlayanlara da teşekkür eden Prof. Dr. Şahin, salgın döneminde sağlık çalışanlarının ne kadar vazgeçilmez ve önemli olduğunun anlaşıldığını vurguladı. Öğrencilerin beyaz önlükleri giyerek hekimlerde bulunan değerleri kabul ettiğini, hikmetli insan olma yoluna girdiğini söyleyen Şahin, önceliklerin değiştiği ve insan için adanmış bir hayatın öğrencileri beklediğini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

“Devlet üniversiteleri 8. sırada“

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, sözlerine hekimlik mesleğini seçtikleri ve Düzce Üniversitesi’ni tercih ettikleri için öğrencilere teşekkür ederek başladı. Tıp Fakültesi’nin en köklü ve en yüksek dilimden öğrenci aldığını dile getiren Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi’nin son yıllarda kazandığı uluslararası başarılarla kurumsal imajını güçlendirdiğinin altını çizdi. Düzce Üniversitesi’nin sağlık alanında 2 bin üniversitenin dahil olduğu sıralamada 600. sırada olduğunu belirten Prof. Dr. Çakar, dünya sıralamasında Ülkemiz devlet üniversiteleri arasında da 8. olduğunu sözlerine ekledi. 1700 üniversitenin yer aldığı Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması’nda ise 300. sırada bulunan Düzce Üniversitesi’nin, yine Ülkemiz devlet üniversiteleri arasındaysa üçüncü olmayı başardığını söyleyen Çakar, sanayi gelirindeyse dünyada 90. olan Düzce Üniversitesi’nin, mühendislik alanındaysa devlet üniversiteleri arasında birinci olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra şiddetle karşılaşmamalarını, hiçbir hastayı kaybetmemelerini, salgın dönemlerini en az zararla atlatmalarını ümit ettiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ailelere de öğrencilerini Düzce Üniversitesi’ne emanet ettikleri için gönülden teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından önlük giydirme törenine geçildi. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin ile öğretim üyelerinin ellerinden beyaz önlüklerini giyen öğrenciler, hekimlik mesleğine ilk adım atmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu aileleriyle yaşadı.