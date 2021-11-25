Beyaz önlükleriyle hayatlarını insan sağlığına adayacaklar

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından öğrencileri için düzenlenen “Beyaz Önlük Giydirme Töreni” gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda ki programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, Tıp Fakültesi öğrencilerinin ülkemizin seçkin, nitelikli ve çalışkan bireyleri olarak beyaz önlükleri giymeyi sonuna kadar hak ettiklerini dile getirdi. Öğrencilerin yeni sağlık neferleri olarak Türkiye için de önemli olduklarına değinen Pehlivan, beyaz önlüklerle birlikte meslek onurunu teslim edeceklerini belirterek öğrencileri tebrik etti.

“Hayatlarını insan sağlığına adayacaklar”

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, öğrenciler için birçok sorumluluk getiren beyaz önlüğün yeni bir sürecin de başlangıcı olduğunu ifade etti. 1992 yılında kurulan ve bu yıl 30. kuruluş yıldönümünü kutlayan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin köklü bir fakülte olduğunu dile getiren Prof. Dr. İdris Şahin, Tıp Fakültesi bünyesinde; 120 öğretim üyesi, 22 araştırma görevlisi, 7 laboratuvar, 25 derslik, 500 kişilik konferans salonu ve ayrı bir sağlık kampüsü bulunduğunun altını çizdi. Beyaz önlükleri giyen öğrencilerin; Hekimlik Andı’nı kabul etmiş sayılacağını, hikmetli insan adayı olduklarını, önceliklerinin değişeceğini ve hayatını insan sağlığına adayacaklarını belirten Prof. Dr. Şahin, öğrencilere başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Onurlu meslek

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hekimliğin zor ve meşakkatli bir meslek olduğu kadar seçkin ve onurlu bir meslek olduğunu da ifade etti. Düzce Üniversitesi’nin, hastanesiyle, nitelikli akademik kadrosuyla, kendi mezunlarını bünyesine de katarak kurumsallaştığını ve önemli başarılara imza attığını dile getirdi.

Rektör Çakar, öğrencilerle iyi bir iletişim içerisinde olduklarını, onların sorunlarını çözmek için yakın ilgi ve çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi. Ailelerin emanetleri olan öğrencilerin kendileri için çok değerli olduğunu dillendiren Prof. Dr. Çakar, öğrencileri memleketine faydalı, milli birlik duygusuna hakim bireyler olarak mezun edeceklerini vurguladı.

Değer üreten üniversite olarak; nitelikli sağlık hizmeti verdiklerini, öğrenci yetiştirdiklerini, tıpta uzmanlık alanında da başarılı olduklarını belirten Rektör Çakar, öğretim üyesi başına düşen yayın ve atıf sayısını da iki katına çıkardıklarına dikkat çekti. Son olarak bu sürecin en önemli lokomotifi olan öğretim üyelerine yoğun emekleri için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek sözlerini noktaladı.

Açılış konuşmalarının ardından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü ve öğretim üyelerinin elinden beyaz önlüklerini giyen Düzce Üniversitesi öğrencileri, hekimlik mesleğine ilk adımlarını atarak bu anlamlı günün gururunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşadı.