Beyaz masa karla mücadeleyi hızlandırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu itibariyle etkili olan yoğun kar yağışıyla mücadelesini tüm birimleriyle hem sahada hem saha arkasında başarılı şekilde sürdürdü. 153 Beyaz Masa Ofisi, karla mücadele kapsamında gelen toplam 723 talebe ilgili birimlere ileterek vatandaş ile Belediye arasında köprü vazifesi gördü.

Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri, geçtiğimiz günlerde kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışının başlaması ile ivedi bir şekilde sahadaki yerini alarak yılın ilk zorlu kar sınavını başarıyla geçti. Bir yandan karla kaplanan yolları açılması, diğer taraftan kaldırım ve köprülerdeki karların kürenmesi sağlanarak vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçildi. Mesai mefhumu gözetmeksizin sahada görevlerini yerine getiren ekipler kadar saha arkasında yağışla birlikte ortaya çıkan olumsuzluklar ve taleplerin aktarılmasının ardından hızlı müdahalelerle çözüme kavuşturulmasını sağlayan 153 Beyaz Masa ekiplerinin mücadelesi de takdir topladı.

Çağrıların 723’ü karla alakalı

Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren gelen şikayetlerin hassasiyetle üzerinde durulması ve saha ekipleri ile koordineli şekilde hızlıca giderilmesi adına büyük çaba sarf eden Beyaz Masa ekipleri, kar yağışının başladığı 16 Ocak Cumartesi akşamından 19 Ocak Salı gününe kadar yaşanan toplam 723 talebe hızlı müdahalelerle cevap verdi. Rutin şikayetlerin yanında kar yağışından ötürü yaşanan mağduriyetlere yönelik şikayetlerin ağırlık gösterdiği süreçle ilgili vatandaşlardan gelen taleplerin tamamına yakını kriz masası, İtfaiye Müdürlüğü ve karla mücadele ekiplerine yönlendirilerek, çözüme kavuşturuldu. Beyaz Masa, kar’la mücadele kapsamında gelen taleplerin yanı sıra elektrik kesintisi, su sayacı donma, rögar tıkanıklığı, ulaşım konularında Bin 17, kar ile ilgili ise 723 talep gerekli birimlere ulaştırılarak toplamda Bin 740 talebin çözülmesine katkı sağlandı.