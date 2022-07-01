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BELTAŞ çalışanlarına eğitim
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi şirketi BELTAŞ çalışanları hukuki ve mali yönleriyle mahalli idare şirketleri, belediye kanunu ve elektronik ihale mevzuatı hakkında eğitim aldı.
DÜZCE 01.07.2022, 14:35
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi şirketi BELTAŞ çalışanları hukuki ve mali yönleriyle mahalli idare şirketleri, belediye kanunu ve elektronik ihale mevzuatı hakkında eğitim aldı.
BELTAŞ çalışanları mevzuat eğitim kurumsal eğitim seminer ve danışmanlık eğitim programlarını tamamladı. Program dahilinde hukuki ve mali yönleriyle mahalli idare şirketleri, belediye kanunu, e-ihale - elektronik ihale mevzuatı hakkında eğitim aldı.
Eğitim programı sertifika töreni ile sona erdi.