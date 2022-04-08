BELKA Personeli ilk yardım eğitimi aldı

Düzce Belediyesi’nin İnsan Kaynakları Şirketi olan BELKA çalışanları temel ilkyardım eğitimi alarak ihtiyaç durumunda ilk yardım yapabilir duruma geldi.

Düzce Belediyesi iştiraki olan ve insan kaynakları alanında ihtisas şirketi BELKA A.Ş. personel eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede şirket çalışanları genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, Defiblatör-Şok Cihazı kullanımı, havayolu tıkanıklığında, bilinç bozukluklarında, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında, yaralanmalarda, boğulmalarda, kırık, çıkık, burkulmalarda, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında, zehirlenmelerde, yanık, donma ve sıcak çarpmalarda, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması konularında 16 saatlik ilkyardım eğitim aldı.

Eğitim sonunda Sağlık Müdürlüğü sınav gözetmenleri eşliğinde yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olan çalışanlar ise ilkyardımcı kart ve sertifika almaya hak kazandı. Sertifikaları ise Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, BELKA A.Ş. Genel Müdürü Necla Yalçın Erdoğan, Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Sinan İnan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Burçin Sarıcan ve Özel Kalem Müdürü Cihan Ünal verdi.