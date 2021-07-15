Belediyeden ‘telafide ben de varım’ projesine destek

Düzce Belediyesi, Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitim gören, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Telafide Ben de Varım’ Projesine destek verdi. Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, bu kapsamda 42 öğrenciyi bünyesinde ağırladı.

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam Merkezi binasında hizmet vermeye devam eden Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Telafide Ben de Varım’ Projesine destek oluyor.

22 branşta eğitimlerine devam eden Çocuk Kulübü öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine destek olmaya devam ediyor. Özellikle köy okullarında eğitim gören öğrencilerin de faydalanması için kapılarını açan Çocuk Kulübü, Yeni Taşköprü Ortaokulu ile Nursel Demirel İlkokulundan 42 öğrenciyi misafir etti.

Telafi eğitimlerinin ardından Çocuk Kulübünü ziyaret eden öğrenciler, ilk olarak animasyon sinema filmi izleyerek atölyeleri gezme fırsatı buldu. Ziyaret sonunda Çocuk Kulübü tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.