Belediyeden öğrencilere "hoş geldiniz" sürprizi

Düzce Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Düzce Üniversite’sine gelen öğrencilere misafirperverliğini gösterdi. Öğrencilere çeşitli hediyelerin yanı sıra Düzce’de gezip görebilecekleri yerleri gösteren broşürler dağıtılıyor.

Düzce Üniversitesi’nde eğitime başlayacak ola n öğrenciler, Düzce Belediyesi tarafından açılan stantlarda verilen ikramlardan dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde kurulan stantlarda Düzce’nin misafirperverliği ve güler yüzü gösterildi. Fındık, maske, kolonya ve Düzce’nin doğa ve tarihi güzelliklerinin gösterildiği broşür ile gençlerin Düzce’ye adapte olmalarını isteyen belediye ekiplerine öğrenciler de teşekkür etti.

Broşür ile bakış açım değişti

Lüleburgaz’dan Düzce’de eğitim görmeye gelen Ömer Faruk Şahin, “Ulaşım Kartı çıkarmak için geldiğimizde bu verilen ikramları gördüm. Broşürü incelediğimde daha önce görmediğim yerler varmış. Antik Kent olduğunu bilmiyordum. Bazı şelaleler olduğunu biliyordum. İlgi çekici bir çalışma olmuş. Düzce’ye dışarıdan bakıldığında hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. İlk geldiğimiz zamanlarda bize de böyle bir broşür verilseydi bakış açımız değişirdi. Düzce’de gezip görülecek yerler varmış. Biz de en kısa sürede gösterilen noktalara gideceğiz” ifadelerinde bulundu.

Eğitim sürecinde Düzce’yi de tanıyacaklar

İl genelinde birçok turistik mekan ve doğa güzelliklerini broşürler sayesinde öğrendiklerini kaydeden öğrenciler, Düzce’yi daha iyi tanıyacaklarını ifade etti. Düzce’ye İstanbul’dan gelen Elif Kalaycı isimli öğrenci, “Düzce hem yeşil hem de denizi ile meşhur. Düzce’nin çok fazla gezilecek yeri var. Küçük ama her şeyi içinde barındıran bir şehir” diye konuştu.

Düzce’ye ilk defa gelen bir diğer öğrenci Kübra Kar ise “Düzce’de çok gezilecek yer olduğunu öğrendim. Eğitim sürecimde o yerlerin hepsini gezeceğim” şeklinde konuştu.