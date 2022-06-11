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Belediyede personelinin çocukları yarıştı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi’nin şirketlerinden birisi olan Belka’da çalışan personellerin çocukları arasında resim yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

DÜZCE 11.06.2022, 10:59
Belediyede personelinin çocukları yarıştı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi’nin şirketlerinden birisi olan Belka’da çalışan personellerin çocukları arasında resim yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Çevre haftası etkinlikleri çerçevesinde Düzce Belediyesi’nin şirketlerinden birisi olan Belka’da çalışan personellerin çocuklarına yönelik resim yarışması düzenlendi. Çalışanların 5 ila 15 yaş arasında ki çocuklarının katılabildiği ‘çevremizi temiz tutalım, sağlıklı olalım’ temalı resim yarışmasında dereceye giren Mustafa Topçu, Neslihan Korkmaz ve Özgür Dilek’e ödülleri düzenlenen tören ile verildi.

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