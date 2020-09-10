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Belediye ortak kullanım alanlarını bakıma aldı

DÜZCE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ŞEHİR MERKEZİ ORTAK KULLANIM ALANLARINDA PEYZAJ TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPTI.

DÜZCE 10.09.2020, 14:21
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Belediye ortak kullanım alanlarını bakıma aldı

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ortak kullanım alanlarında peyzaj temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Şehir merkezi 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler mahallesinde bulunan ortak kullanım alanları Park ve Bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bakıma alındı. Alanlarda bulunan bodur ağaçlar ve süs bitkilerine yapılan budama çalışmaları ile çevre temizliği sağlandı. Ekipler, haftalık oluşturulan çalışma planı çerçevesinde düzenli olarak ortak kullanım alanlarının budama temizlik ve bakım işlerine devam edecek.

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