Belediye Muhtarlar aracılığıyla ilaçlama desteği verecek
DÜZCE’DE ÇİFTÇİLERİN KORKULU RÜYASI OLAN AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ İLE MÜCADELEYE BELEDİYEDEN DESTEK. DÜZCE BELEDİYESİ, BAHÇELERDE HASAT İŞLEMİNİN HEMEN ARDINDAN ZARARLILAR VE HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİLMESİ KONUSUNDA VATANDAŞLARI UYARDI. DÜZCE BELEDİYESİ, ZAMANIN DA YAPILMAYAN MÜCADELENİN, ÖNÜMÜZDEKİ YIL REKOLTE DÜŞÜŞÜNE NEDEN OLACAĞINA DİKKAT ÇEKTİ
DÜZCE (İHA) – Düzce’de çiftçilerin korkulu rüyası olan Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadeleye belediyeden destek. Düzce Belediyesi, bahçelerde hasat işleminin hemen ardından zararlılar ve hastalıklarla mücadele edilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Düzce Belediyesi, zamanın da yapılmayan mücadelenin, önümüzdeki yıl rekolte düşüşüne neden olacağına dikkat çekti.
Belediyeden yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarına, belirlenen programlar dahilinde mahalle muhtarları aracılığıyla ilalama desteği yapılacağını duyurdu. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısına karşı özel yöntemler devreye sokularak mücadeleye hasat zamanının hemen ardından başlanmasının önemine vurgu yaparak şunlara değindi: “Hasat sonrası ilaçlanmayan fındık bahçelerinde çoğalan Amerikan Beyaz Kelebeği larvaları kışlamak için evlerimize, işyerlerimize ve ahırlarımıza tırmanmaktadır. Şuan fındık bahçelerinde yapılmayan mücadele, gelecek sezon Mayıs ayında yoğun larva zararına ve rekolte düşüşüne sebep olacaktır. Lütfen hem kendiniz hem de komşularınızın sağlığı için fındık bahçelerinde hasat sonrası Amerikan Beyaz Kelebeği larvasına karşı mücadeleyi sürdürelim. Düzce Belediyesi olarak ilaçlama çalışmalarına, belirlenen programlar dahilin de mahalle muhtarlarımızla birlikte istişare yaparak devam ediyoruz”.
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