Belediye meclisi ilk oturumunu yaptı

Düzce Belediyesi’nin şubat ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Meclisi şubat ayı ilk oturumu gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda yapılan oturumda 8 madde görüşüldü. Bayram Ali Kubilay’ın başkanlık yaptığı meclis oturumunda halk ekmek şirketi kurulması, otobüs kartlarına ve vize ücretlerinde yapılacak fiyat ayarlaması, itfaiye hizmetleri ücretleri, evsel atık tarifelerinin belirlenmesi, ise imar planı değişikliklerine ait 19 madde görüşüldü. Maddeler, görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.