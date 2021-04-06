banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti
"Pfizer, İsrail'e aşı sevkiyatını durdurdu"
Mark Zuckerberg'in 'WhatsApp sırrı' deşifre oldu
Mark Zuckerberg'in 'WhatsApp sırrı' deşifre oldu

Belediye kaldırım çalışmalarını sürdürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, şehrin dört bir yanındaki kaldırımlarda düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE 06.04.2021, 15:37
2
Belediye kaldırım çalışmalarını sürdürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, şehrin dört bir yanındaki kaldırımlarda düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yayaların trafikte daha rahat bir şekilde ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şehrin muhtelif yerlerinde güvenli ve düzenli olması için çalışmalar yapılıyor. Ekipleri kaldırım ve sokaklarda deforme olan taşlar değiştiriliyor. Çukur olan alanlarda yenileme yapılıyor. Kaldırım olmayan bölgelerde ise yeni kaldırımlar yapılırken, yayaların daha rahat ulaşımda yer alması planlanıyor.
Yorumlar (0)
20°
açık