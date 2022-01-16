Belediye ekipleri kar yağışına karşı teyakkuza geçti

Düzce’de etkili olan kar yağışı sonrasında karla kaplanan sokaklar için Düzce Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler sokakları kısa sürede temizledi.

Gece saatlerinden itibaren Düzce’nin genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında sokaklar beyaza büründü. Düzce Belediyesi, karla mücadele ekipleri ise teyakkuza geçti. Özellikle hastane bölgelerinde sürekli kar temizleme çalışmaları yapılırken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokaklarda da temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Kar yağışının devam ettiği bölgelerde ekipler 24 saat teyakkuz haline geçerken, sorun yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.