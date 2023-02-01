Belediye aboneleri uyardı

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, kış mevsimi dolayısıyla su sayaçları ve su tesisatlarında meydana gelebilecek donmalara karşı vatandaşları uyardı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, kentte soğuk hava dalgası sebebiyle hava sıcaklıklarının zaman zaman sıfırın altına düşmesinin beklendiği, bu durumun da su sayaç ve tesisatlarının donmasına yol açabileceğini belirterek donmalara karşı uyarıda bulundu. Abonelerden yaşanabilecek donma olaylarına karşı önlem almaları istenirken, müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen malzeme ile korunmalıdır. Buz tutmuş su sayacının herhangi bir ısıtıcı ile ısıtılmaması gerekmektedir. Bahse konu uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, olumsuz durumların yaşanmaması adına önem arz etmektedir."