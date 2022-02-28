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Bebek kütüphanesi yerinde incelendi
DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen Bebek Kütüphaneleri ülke genelinde yayılmaya devam ederken, Düzce’de de ilerleyen tarihlerde açılması planlanan kütüphane için incelemelerde devam ediyor.
DÜZCE 28.02.2022, 10:37
DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen Bebek Kütüphaneleri ülke genelinde yayılmaya devam ederken, Düzce’de de ilerleyen tarihlerde açılması planlanan kütüphane için incelemelerde devam ediyor.
Düzce Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Parlak, Kadın Emeği Merkezi’nde hayata geçirilmesi planlanan Bebek Kütüphanesi için inceleme yaptı. Bu kapsamda Karabük’te hizmete açılan Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesi’nde ki Bebek Kütüphanesini ziyaret eden Sabahattin Parlak, çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.