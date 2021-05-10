Bayramlıklar Başkan Özlü’den

Sosyal belediyecilik alanında her kesimden insana dokunan Düzce Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mahalle mahalle dolaşarak çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıttı.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek ve erzak dağıtımı yapan Düzce Sosyal İşler Müdürlüğü bayram öncesi çocukları da unutmadı. Ramazan Bayramına sayılı günler kala ise Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, evlerinden çıkamayan çocuklar için kapı kapı dolaşarak bayramlık kıyafet, ayakkabı ve balon dağıttı.

Oluşturulan gezici ekip, hem belirlenen adreslere hem de mahallelerde rastladıkları çocuklara bayramlık hediye ederek sevindirdi. Çocuklar mağaza haline getirilen minibüse binerek istedikleri kıyafet ve ayakkabıyı kendileri seçti. Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, çocukların kıyafetleri denemesinde yardımcı da oldu.

Bayramlık dağıtımına Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli de katıldı.

Yüzlerindeki tebessüm mutluluk kaynağımız

Çocukların bayram öncesi sevindirilmesi için bağışçılardan ve belediye imkânlarıyla yeni kıyafet ve ayakkabı aldıklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde vatandaşlarımıza dokunmaya devam ediyoruz. Ramazan ayı içerisinde iftarda sıcak aş, erzak paketi yardımı yanı sıra evde öz bakım yardımlarımızı sürdürdük. Bayram öncesi de çocuklarımızı sevindirmek istedik. Pandemi dolayısıyla çocuklarımız iyice bunaldılar. Ailelerimiz de hem destek olmak hem de bayramın geleneği olarak dayanışma kültürü içerisinde çocuklarımıza kıyafet ve ayakkabı armağan ettik. Onların yüzlerindeki tebessümü görmek bizler için mutluluk kaynağıdır. Başta çocuklarımız olmak üzere tüm Düzcelilerin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını şimdiden kutlarım” ifadelerinde bulundu.