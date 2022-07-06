Bayramlıklar Başkan Özlü’den

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına toplam bin 300 adet kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Düzce Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere, Kurban Bayramı dolayısıyla ayakkabı ve kıyafet desteği sağlandı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik bayramlık dağıtımına başladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü toplam bin 300 çocuğu bayram öncesi sevindirdi. Müdürlüğe aileleriyle birlikte gelen çocuklar, yeni kıyafetlerini alarak bayram sevincini erkenden yaşadı.