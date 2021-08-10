Batı Karadeniz’in Efesinde son basamaklar ortaya çıktı

Düzce Belediyesi’nin personel desteği sayesinde hızla ilerleyen Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Tiyatro kazı alanında her geçen gün yeni keşifler ortaya çıkarken tiyatronun son basamakları da ortaya çıktı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kazı çalışmalarını yakından takip ettiği ve kente gelen misafirleri görmesi için davet ettiği Antik Tiyatro’da hummalı çalışma devam ediyor. Batı Karadeniz’in Efes’i Konuralp Antik Tiyatro’nun seyirci basamaklarının sonuna ulaşıldı. Sahne zemini olarak düşündükleri alanın kilden yapıldığını kaydeden arkeologlar, zemine zarar vermeden özenle kazılar yaptıklarını kaydetti.

Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kent Tiyatro alanında yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık 80 personel farklı bölümlerde çalışırken daha önce tamamen toprak altında kalan bir seyirci girişi de gün yüzüne çıkarıldı. Öte yandan ekipler, sahne önüne de ağırlık vermeye başladı. Sahne önünde Osmanlı ve Bizans dönemine ait yapılar bulundu.

Türkiye hayran kalacak

Batı Karadeniz’in Efes’i olarak bilinen Konuralp Antik Kenti’nde ilmek ilmek işlenerek gerçekleştirilen kazı çalışmalarının ardından Antik Tiyatro’ya sadece Türkiye değil tüm dünyanın hayran kalacağını ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ Düzce’mizin tarihini tüm dünyaya açıyoruz. Konuralp bizim tarihimiz ve aynı zamanda da geleceğimiz. Kazıların tamamlanıp restore edilmesinin ardından Düzce’mizin ismi tüm dünyada duyulacak. Binlerce yerli ve yabancı turist tarihi bölgeye gelecek. Bu da kentin geleceğini parlatacak” şeklinde konuştu.