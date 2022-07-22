Başsavcı Yasin Emre göreve başladı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Yasin Emre göreve başladı. Emre, "Bu memlekete hizmet etmeye geldik" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yaz kararnamesi ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre, görevine başladı.

Emre, "Hizmet etmeye geldik. Herhangi bir derdi, sıkıntısı olan kardeşlerimiz bize gelerek problemlerini paylaşabilir. Düzceliler bizim ailemiz, eşimiz, dostumuz, kardeşimizdir, öyle görüyoruz. Elimizden gelen tüm gayret ile çalışacağız. Herkese kapımız açık" dedi.