Başsavcı Çelik’ten veda ziyareti

DÜZCE (İHA) – Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Kahramanmaraş Başsavcısı olarak atanan Düzce Başsavcısı Sedat Çelik, Vali Cevdet Atay’a veda ziyaretinde bulundu.

Hafta başında Hakimler ve Savcılar Kurulu Ana kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre Düzce’den onlarca savcı ve hakim çeşitli şehirlere atanırken, Başsavcısı Sedat Çelik ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükran Şanlıer Çelik’de Kahramanmaraş’a atandı. Atamaların ardından Başsavcı Çelik ve Ağır Ceza Başkanı Çelik, Vali Cevdet Atay’a veda ziyaretinde bulundu. Düzce’de beraber yapılan çalışmaların konuşulduğu veda ziyaretinde Vali Atay, Sedat Çelik ve Şükran Şanlıer Çelik’e Türk Bayrağı hediye etti.