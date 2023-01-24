Basketbolda Düzce Atletik birinci oldu

14 basketbol erkekler yerel liginde şampiyon olan Düzce Atletik, Eskişehir’de yapılacak olan grup müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Uzun bir aradan sonra Düzce’de basketbol altyapı ligleri yeniden başladı. 17-22 Ocak 2023 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu’nda yapılan U-14 Basketbol Erkekler Yerel Liginde kulüplerin oluşturduğu 6 takım mücadele etti. Basketbol Erkekler Yerel Ligi sonunda Düzce Atletik birinci, Düzce Gelişim ikinci ve Düzce Atletik B üçüncü oldu.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan Düzce Atletik GSK, 07-09 Şubat 2023 tarihleri arasında Eskişehir’de yapılacak olan grup müsabakalarına katılma hakkı kazandı.