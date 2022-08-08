banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı

Basketbol potası gençlerin eğlence adresi oldu

Dünya Düzce Günleri etkinlikleri çerçevesinde kurulan basketbol potası, gençlerin eğlence adresi oldu.

DÜZCE 08.08.2022, 11:25
Basketbol potası gençlerin eğlence adresi oldu

Dünya Düzce Günleri etkinlikleri çerçevesinde kurulan basketbol potası, gençlerin eğlence adresi oldu.

Düzce Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Dünya Düzce Günleri, renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede, Düzce Belediyesi Spor Akademisi tarafından Anıtpark Meydanına basketbol potası kuruldu. Kendi aralarında müsabaka yapan gençler, birbirleriyle yarışarak, eğlenceli anlar yaşıyor. Dereceye girenlere ise Spor Akademisi görevlileri tarafından çeşitli hediyeler veriliyor.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu