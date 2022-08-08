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MHP Lideri Bahçeli: "PKK’nın yörüngesine sabitlenen zillet partilerinin FETÖ’nün siyasette açık seçik temsil noktasına gönüllü olmaları malumun ilanı, bilinenin ibrası şeklinde okunacak, böyle de yorumlanacaktır."
Basketbol potası gençlerin eğlence adresi oldu
Dünya Düzce Günleri etkinlikleri çerçevesinde kurulan basketbol potası, gençlerin eğlence adresi oldu.
DÜZCE 08.08.2022, 11:25
Dünya Düzce Günleri etkinlikleri çerçevesinde kurulan basketbol potası, gençlerin eğlence adresi oldu.
Düzce Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Dünya Düzce Günleri, renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede, Düzce Belediyesi Spor Akademisi tarafından Anıtpark Meydanına basketbol potası kuruldu. Kendi aralarında müsabaka yapan gençler, birbirleriyle yarışarak, eğlenceli anlar yaşıyor. Dereceye girenlere ise Spor Akademisi görevlileri tarafından çeşitli hediyeler veriliyor.